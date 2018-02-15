CNN تؤكد وجود 4 روس على الأقل بين قتلى مهاجمي القوات الأمريكية بسوريا

CNN تؤكد..مقتل روس بمهاجمة قوة أمريكية بسوريا

الحرب السورية
آخر تحديث منذ5 دقائق.
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2:15

الكثير من المهاجِمين الذين قُتلوا من قبل القوات الأمريكية في 7 فبراير/شباط كانوا من جماعة مسيحية تعرف بـ”صائدي داعش”، ونُشرت صور من جنازاتهم على الانترنت. لكن ما لم ينشر، هو مقتل عدد من المرتزقة الروس المساندين لهذه الجماعة. 

(CNN)-- استطاعت CNN تأكيد موت أربعة من هؤلاء الروس على الأقل، ويُزعم أنهم كانوا يعملون لشركة سرية اسمها “فاغنر”، والتي أرسلت المئات من الروس إلى سوريا. 

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