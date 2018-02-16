نصرالله: ما قبل إسقاط الطائرة الإسرائيلية بسوريا ليس كبعده

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، إن إسقاط مقاتلة الـF-16 الإسرائيلية خلال عملية في سوريا قام به جنود وضباط الجيش السوري، وأن القرار كان من الرئيس السوري، بشار الأسد، على حد تعبيره.

جاء ذلك في كلمة متلفزة لنصرالله على قناة المنار التابعة لحزب الله، حيث قال: "ما حصل يشكل انجازا نوعيا وما قبله ليس كما بعده، والذي اسقط الطائرة هم ضباط وجنود الجيش العربي السوري البواسل، و يجب أن نفخر بهذا الامر وهذا العمل البطولي الذي قام به الجيش السوري بقرار من قيادته."

وتابع قائلا: " قيمة المساعدة المرصودة لإسرائيل من قبل البنتاغون تبلغ حوالي 3 مليار دولار وهي تعطى أهم طائرات ولبنان ممنوع من الدفاع الجوي.. يجب ان نبقى حذرين ويقظين، لا اقول إننا ذاهبون الى الحرب ولكن أدعو لليقظة والذي يمنع اسرائيل من الحرب هو عدم يقينه بالنصر."

وتطرق نصرالله لإيران، قائلا: " نحن حلفاء ايران ونفتخر بهذا العلاقة ، ونقول ايران لا تتدخل بلبنان على الاطلاق،" في حين قال بالملف البحريني، وفقا لما نقلته المنار: "مضت 7 سنوات على الثورة والمظاهرات لم تتوقف رغم كل ما حصل، هذا الشعب لن يتوقف وهو مصرّ على مطالبه المحقة، وهناك امر خطير في البحرين، هو التغيير الديموغرافي هناك فحكومة البحرين توزع الجنسيات لكل شعوب العالم وتسحب الجنسية من اهل البحرين الأصليين."

وحول اليمن، قال الأمين العام لحزب الله: "في اليمن لا شيء جديد ولكن امام السكوت العالمي الملفت وفي العالم العربي اصوات قليلة تتحدث عن مظلومية الشعب اليمني ويراد لهذا الصوت ان يسكت."