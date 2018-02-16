هكذا عاشت جوانا في الفلبين.. قبل العثور على جثتها بثلاجة في الكويت
حياة جوانا في الفلبين.. قبل موتها في الكويت
الشرق الأوسط
آخر تحديث الجمعة, 16 فبراير/شباط 2018; 05:04 (GMT +0400).
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الآن، بما أنهن أصبحن هنا، بعض النساء تقول إنهن مازلن يأملن بالعودة إلى الكويت بشكل قانوني.. فهم بحاجة المال.
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