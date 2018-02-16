هكذا عاشت جوانا في الفلبين.. قبل العثور على جثتها بثلاجة في الكويت

حياة جوانا في الفلبين.. قبل موتها في الكويت

الشرق الأوسط
آخر تحديث الجمعة, 16 فبراير/شباط 2018; 05:04 (GMT +0400).
الفلبينفلبين
3:16

الآن، بما أنهن أصبحن هنا، بعض النساء تقول إنهن مازلن يأملن بالعودة إلى الكويت بشكل قانوني.. فهم بحاجة المال.

الفلبينفلبين