القصة كاملة.. أسلحة أمريكية تباع سرا بسوريا وسوقها تيليغرام

أسلحة أمريكية تباع سرا بسوريا وسوقها تيليغرام

الشرق الأوسط
آخر تحديث الجمعة, 16 فبراير/شباط 2018; 01:47 (GMT +0400).
أسلحةأمريكاسورياالحرب السورية
2:47

إذا نظرتم إلى مئات البنادق المعروضة للبيع هنا على تطبيق تيليغرام، سيمكنكم رؤية السلام يتلاشى في الأفق.

أسلحةأمريكاسورياالحرب السورية