القصة كاملة.. أسلحة أمريكية تباع سرا بسوريا وسوقها تيليغرام
أسلحة أمريكية تباع سرا بسوريا وسوقها تيليغرام
الشرق الأوسط
آخر تحديث الجمعة, 16 فبراير/شباط 2018; 01:47 (GMT +0400).
2:47
إذا نظرتم إلى مئات البنادق المعروضة للبيع هنا على تطبيق تيليغرام، سيمكنكم رؤية السلام يتلاشى في الأفق.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.