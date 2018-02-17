(CNN)-- قال هيربيرت ماكماستر، مستشار الأمن القومي الأمريكي، في خطاب له في مؤتمر ميونيخ للأمن بألمانيا، إن الصور التي تأتي من سوريا تبيّن بوضوح “أن استخدام الأسد للأسلحة الكيمياوية مستمر،” مضيفاً أن الوقت قد حان “لأن تحمّل جميع الدول النظام السوري ورعاته المسؤولية عن أعمالهم.”
مستشار الأمن القومي الأمريكي: الأسد مستمر باستخدام "الكيماوي" ضد السوريين
ماكماستر: الأسد مستمر باستخدام "الكيماوي"
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و49 دقيقة.
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جزء مقتضب من خطاب لهيربيرت ماكماستر، مستشار الأمن القومي الأمريكي، في مؤتمر ميونيخ للأمن بألماني.
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