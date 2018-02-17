مستشار الأمن القومي الأمريكي: الأسد مستمر باستخدام "الكيماوي" ضد السوريين

(CNN)-- قال هيربيرت ماكماستر، مستشار الأمن القومي الأمريكي، في خطاب له في مؤتمر ميونيخ للأمن بألمانيا، إن الصور التي تأتي من سوريا تبيّن بوضوح “أن استخدام الأسد للأسلحة الكيمياوية مستمر،” مضيفاً أن الوقت قد حان “لأن تحمّل جميع الدول النظام السوري ورعاته المسؤولية عن أعمالهم.”