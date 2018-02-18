أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNC) -- تعرفت CNN على عدد من الروس الذين قُتلوا ليلة السابع من فبراير. وهم يعملون لدى شركة أمنية روسية تُدعى “فاغنر،” وقد كانوا جزءاً من مجموعة تحاول انتزاع حقل للغاز يُسيطر عليه مقاتلون تدعمهم أمريكا وقواتها شرق سوريا. طائرات حربية ومروحيات ومدفعيات أمريكية قتلت أكثر من 100 من المهاجمين قبل فرار الباقين.
لعبة نفط وأموال وراء مقتل روس بسوريا بأيد أمريكية
لعبة نفط ومال خلف مقتل روس بسوريا بيد أمريكية
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و39 دقيقة.
2:50
شاهد الأسباب وراء هجوم مجموعة من الروس على قوات مدعومة من أمريكا في سوريا.
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