حصريا.. كاميرا CNN في عفرين التي تصلي للخلاص
حصريا.. كاميرا CNN في عفرين التي تصلي للخلاص
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و31 دقيقة.
3:09
شموع تضيء ظلام الكهف حيث يجتمع سكان عفرين من الأيزيديين للصلاة من أجل النجاة وعدم تكرار مأساة سنجار مجددا.
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