شاهد.. تبادل أدوار.. شراء غاز إسرائيلي لمصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شرق المتوسط مضطرب منذ أشهر بسبب نزاعات بحرية معقدة بين لبنان وإسرائيل ومصر وتركيا وقبرص حول ثرواته. وسط الاضطرابات، صفقة عملاقة تبيع بموجبها إسرائيل كميات هائلة من الغاز لمصر بمبلغ 15 مليار دولار على عشر سنوات. الاتفاق جرى بين شركة ديليك الإسرائيلية، مالكة منشآتي الغاز ليفياتان وتامار وشركة دولفينيوس المصرية، ويحتاج لموافقة السلطات في كلا البلدين.