بعد مقابلته ظريف والجبير.. مراسل: “تبادلا تهما غير ناضجة”

صحفي قابل ظريف والجبير: تبادلا تهما غير ناضجة

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و36 دقيقة.
عادل الجبيرجواد ظريفإيرانالمملكة العربية السعودية
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كريستيان أمانبور تستضيف مارتن سميث، مراسل "فرونت لاين"، لتتكلم عن مقابلاته مع جواد ظريف، وزير خارجية إيران، ونظريه السعودي، عادل الجبير.

عادل الجبيرجواد ظريفإيرانالمملكة العربية السعودية