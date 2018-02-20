بعد مقابلته ظريف والجبير.. مراسل: “تبادلا تهما غير ناضجة”
صحفي قابل ظريف والجبير: تبادلا تهما غير ناضجة
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و36 دقيقة.
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كريستيان أمانبور تستضيف مارتن سميث، مراسل "فرونت لاين"، لتتكلم عن مقابلاته مع جواد ظريف، وزير خارجية إيران، ونظريه السعودي، عادل الجبير.
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