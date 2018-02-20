عباس أمام الأمم المتحدة: لم نرفض التفاوض وبثمن دبابة تبنى مدرسة

قال رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، في جلسة لمجلس الأمن، إنه الشعب الفلسطيني يستحق سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد، داعياً في الوقت ذاته للتخلص من الأسلحة النووية والتقليدية أيضاً، معتبراً أنه بثمن دبابة يمكن بناء مدرسة وبثمن طائرة تبنى مستشفى.

وأكد عباس حرصه على نشر ثقافة السلام ونبذ العنف، مشدداً على أن الفلسطينيين لم يرفضوا أي دعوة للمفاوضات، التي اعتبرها الطريق الوحيد للوصول إلى السلام.