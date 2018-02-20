قال رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، في جلسة لمجلس الأمن، إنه الشعب الفلسطيني يستحق سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد، داعياً في الوقت ذاته للتخلص من الأسلحة النووية والتقليدية أيضاً، معتبراً أنه بثمن دبابة يمكن بناء مدرسة وبثمن طائرة تبنى مستشفى.
وأكد عباس حرصه على نشر ثقافة السلام ونبذ العنف، مشدداً على أن الفلسطينيين لم يرفضوا أي دعوة للمفاوضات، التي اعتبرها الطريق الوحيد للوصول إلى السلام.
عباس أمام الأمم المتحدة: لم نرفض التفاوض وبثمن دبابة تبنى مدرسة
عباس: بثمن دبابة يمكن بناء مدرسة
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و41 دقيقة.
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أكد عباس حرصه على نشر ثقافة السلام ونبذ العنف، مشدداً على أن الفلسطينيين لم يرفضوا أي دعوة للمفاوضات
قال رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، في جلسة لمجلس الأمن، إنه الشعب الفلسطيني يستحق سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد، داعياً في الوقت ذاته للتخلص من الأسلحة النووية والتقليدية أيضاً، معتبراً أنه بثمن دبابة يمكن بناء مدرسة وبثمن طائرة تبنى مستشفى.
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