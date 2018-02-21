(CNN)-- بث التلفزيون الرسمي السوري مشاهد قال إنها تُظهر دخول مقاتلين موالين للنظام السوري إلى مدينة عفرين، ويزعم أنهم تعرضوا لإطلاق نار من قبل قوات تركية، ما يهدد بتصعيد عسكري بين البلدين.
شاهد.. قوات موالية للنظام السوري قرب عفرين
شاهد.. قوات موالية للنظام السوري قرب عفرين
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ17 دقيقة.
1:03
انتشر أفراد “القوات الشعبية” الموالية لنظام الأسد لدعم المقاتلين الأكراد، بحسب ما ذكرت وكالة سانا.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.