شاهد.. قوات موالية للنظام السوري قرب عفرين

(CNN)-- بث التلفزيون الرسمي السوري مشاهد قال إنها تُظهر دخول مقاتلين موالين للنظام السوري إلى مدينة عفرين، ويزعم أنهم تعرضوا لإطلاق نار من قبل قوات تركية، ما يهدد بتصعيد عسكري بين البلدين.