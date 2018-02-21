شاهد.. قوات موالية للنظام السوري قرب عفرين

شاهد.. قوات موالية للنظام السوري قرب عفرين

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ17 دقيقة.
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انتشر أفراد “القوات الشعبية” الموالية لنظام الأسد لدعم المقاتلين الأكراد، بحسب ما ذكرت وكالة سانا.

(CNN)-- بث التلفزيون الرسمي السوري مشاهد قال إنها تُظهر دخول مقاتلين موالين للنظام السوري إلى مدينة عفرين، ويزعم أنهم تعرضوا لإطلاق نار من قبل قوات تركية، ما يهدد بتصعيد عسكري بين البلدين.