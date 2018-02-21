(CNN)-- أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، الثلاثاء، بياناً خالياً من الكلمات عن الحالة في الغوطة الشرقية. وأشارت حاشية صغيرة في الأسفل إلى الآتي: "لم يعد لدينا كلمات لوصف معاناة الأطفال وغضبنا، هل لا يزال لدى من يُلحقون المعاناة كلمات لتبرير أعمالهم الهمجية؟" وطلبت CNN تعليقاً من الحكومة السورية، لكن لم يكن لديها أي كلمات.
الغوطة الشرقية: 250 قتيلا على الأقل.. ولا كلام يصف ما يحدث
الغوطة الشرقية: 250 قتيلا على الأقل
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و15 دقيقة.
2:17
وفقاً لما هو معروف محليا، فإن الغوطة كانت كأنها جنة عدن. لكنها لربما تكون الآن أقرب شيء إلى الجحيم، على الأرض.
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