الغوطة الشرقية: 250 قتيلا على الأقل.. ولا كلام يصف ما يحدث

(CNN)-- أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، الثلاثاء، بياناً خالياً من الكلمات عن الحالة في الغوطة الشرقية. وأشارت حاشية صغيرة في الأسفل إلى الآتي: "لم يعد لدينا كلمات لوصف معاناة الأطفال وغضبنا، هل لا يزال لدى من يُلحقون المعاناة كلمات لتبرير أعمالهم الهمجية؟" وطلبت CNN تعليقاً من الحكومة السورية، لكن لم يكن لديها أي كلمات.