الغوطة الشرقية: 250 قتيلا على الأقل.. ولا كلام يصف ما يحدث

الغوطة الشرقية: 250 قتيلا على الأقل

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و15 دقيقة.
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2:17

وفقاً لما هو معروف محليا، فإن الغوطة كانت كأنها جنة عدن. لكنها لربما تكون الآن أقرب شيء إلى الجحيم، على الأرض.

(CNN)-- أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، الثلاثاء، بياناً خالياً من الكلمات عن الحالة في الغوطة الشرقية. وأشارت حاشية صغيرة في الأسفل إلى الآتي: "لم يعد لدينا كلمات لوصف معاناة الأطفال وغضبنا، هل لا يزال لدى من يُلحقون المعاناة كلمات لتبرير أعمالهم الهمجية؟" وطلبت CNN تعليقاً من الحكومة السورية، لكن لم يكن لديها أي كلمات.

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