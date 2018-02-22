أطفال يغنون للأمل.. تحت الأرض في الغوطة السورية

أطفال يغنون للأمل.. تحت الأرض في الغوطة

الحرب السورية
آخر تحديث منذ6 دقائق.
الجيش السوريالحرب السوريةالحكومة السوريةالمعارضة السوريةالنظام السوري
2:23

هؤلاء الأطفال خسروا أقاربهم في الحرب. الآن، هم يعيشون تحت الأرض.

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