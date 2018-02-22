أطفال يغنون للأمل.. تحت الأرض في الغوطة السورية
أطفال يغنون للأمل.. تحت الأرض في الغوطة
الحرب السورية
آخر تحديث منذ6 دقائق.
2:23
هؤلاء الأطفال خسروا أقاربهم في الحرب. الآن، هم يعيشون تحت الأرض.
هؤلاء الأطفال خسروا أقاربهم في الحرب. الآن، هم يعيشون تحت الأرض.
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