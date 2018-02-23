ناشط سوري يصف لـCNN الحياة في الغوطة الشرقية

ناشط سوري يصف لـCNN الحياة في الغوطة الشرقية

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و55 دقيقة.
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2:04

الناشط السوري، نور آدم، يتحدث للزميلة بيكي أنديرسون، عن الأوضاع التي يعيشها المدنيون في الغوطة الشرقية.

الناشط السوري، نور آدم، يتحدث للزميلة بيكي أنديرسون، عن الأوضاع التي يعيشها المدنيون في الغوطة الشرقية.

سورياالعنف بسوريادمشقريف دمشقالنظام السوريروسيا