الغوطة الشرقية.. جحيم على الأرض يحتاج إلى خلق كلمات جديدة لوصفه

الغوطة الشرقية.. جحيم يحتاج كلمات جديدة لوصفه

الشرق الأوسط
آخر تحديث السبت, 24 فبراير/شباط 2018; 06:40 (GMT +0400).
الحرب السوريةسورياالنظام السوريالحكومة السوريةالجيش السوري
2:10

تقوم أروى ديمون مراسلة شبكتنا بإظهار واقع الحياة في الغوطة الشرقية المحاصرة، حيث يسيطر عليها الثوار وتعيش الغوطة تحت القصف الشديد من قبل النظام، فالناس فيها إما يركضون لإيجاد ملاذ آمن أو أطفال تتوسل للقمة طعام أو آباء وأمهات يقبلون أطفالهم لتوديعهم.

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