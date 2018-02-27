“لا تقاومي الاغتصاب وقوي إيمانك”.. تعليمات التهريب لأوروبا

“لا تقاومي الاغتصاب”..تعليمات التهريب لأوروبا

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ17 دقيقة.
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3:12

مراسلتنا، نعمة الباقر، تتخفى وتخوض رحلة تهريب المهاجرين من نيجيريا إلى أوروبا من خلال ليبيا.

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