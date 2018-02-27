نتنياهو.. كيف وصل إلى قمة السلطة؟

(CNN)-- إن أردت فهم سبب الاهتمام برئيس دولة إسرائيل الصغيرة، خذ الآتي بعين الاعتبار. قاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إسرائيل تزامناً مع قيادة ثلاثة رؤساء لأمريكا: بيل كلينتون وباراك أوباما والآن دونالد ترامب. تسلم القيادة لأكثر من عقد، ليجسّد ليس فقط السياسة الإسرائيلية، وإنما ليلعب أيضاً دوراً مهماً في تشكيل الشرق الأوسط.