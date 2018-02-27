(CNN)-- إن أردت فهم سبب الاهتمام برئيس دولة إسرائيل الصغيرة، خذ الآتي بعين الاعتبار. قاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إسرائيل تزامناً مع قيادة ثلاثة رؤساء لأمريكا: بيل كلينتون وباراك أوباما والآن دونالد ترامب. تسلم القيادة لأكثر من عقد، ليجسّد ليس فقط السياسة الإسرائيلية، وإنما ليلعب أيضاً دوراً مهماً في تشكيل الشرق الأوسط.
نتنياهو.. كيف وصل إلى قمة السلطة؟
نتنياهو.. كيف وصل إلى قمة السلطة؟
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و48 دقيقة.
1:33
كسب نتنياهو أربعة انتخابات وطنية بإسرائيل، وهو موجود في ساحة السياسة الإسرائيلية لقرابة 30 عاماً.
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