مراسلتنا عن تجربتها لرحلة التهريب إلى أوروبا: الاغتصاب جزء من الخطة
مراسلتنا: الاغتصاب بالتهريب لأوروبا مخطط له
الطريق إلى الحرية
آخر تحديث الأربعاء, 28 فبراير/شباط 2018; 03:05 (GMT +0400).
1:30
مراسلتنا، نعمة الباقر، تتخفى وتخوض رحلة تهريب المهاجرين من نيجيريا إلى أوروبا من خلال ليبيا.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.