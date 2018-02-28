مراسلتنا عن تجربتها لرحلة التهريب إلى أوروبا: الاغتصاب جزء من الخطة

مراسلتنا: الاغتصاب بالتهريب لأوروبا مخطط له

الطريق إلى الحرية
آخر تحديث الأربعاء, 28 فبراير/شباط 2018; 03:05 (GMT +0400).
الطريق إلى الحريةعبوديةليبيانيجيريا
1:30

مراسلتنا، نعمة الباقر، تتخفى وتخوض رحلة تهريب المهاجرين من نيجيريا إلى أوروبا من خلال ليبيا.

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الطريق إلى الحريةعبوديةليبيانيجيريا