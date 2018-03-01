شاهد.. معارك عند أطراف الغوطة الشرقية

شاهد.. معارك عند أطراف الغوطة الشرقية

الشرق الأوسط
آخر تحديث الخميس, 01 مارس/آذار 2018; 06:55 (GMT +0400).
سوريادمشقريف دمشقروسياالجيش الروسي
1:19

منذ بدء التصعيد العسكري في الغوطة الشرقية، وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل نحو 590 مدنياً.

(CNN)— شهدت أطراف الغوطة الشرقية قرب دمشق اشتباكات بين قوات النظام وفصائل المعارضة السورية رغم بدء سريان الهدنة الروسية القصيرة صباح الأربعاء.

سوريادمشقريف دمشقروسياالجيش الروسيالجيش السوري