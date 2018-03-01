هذه آخر تطورات القضية الكبرى التي يواجهها نتنياهو
آخر تطورات القضية الكبرى التي يواجهها نتنياهو
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين.
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للمرة الأولى، قامت النيابة العامة بربط رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، بشكل مباشر بتحقيق جديد، يعرف التحقيق باسم القضية رقم 4000.
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