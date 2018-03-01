سيناتور ساندرز: تدخل أمريكا باليمن غير قانوني

1:02

في مؤتمر صحفي عن التدخل الأمريكي بالحرب في اليمن، قال السيناتور ساندرز إن إعلان الحرب يعود للكونغرس وفقاً للقانون، وأن التدخل حالياً يعتبر غير قانوني.