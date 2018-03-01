سيناتور ساندرز: تدخل أمريكا باليمن غير قانوني
سيناتور ساندرز: تدخل أمريكا باليمن غير قانوني
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و3 دقائق.
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في مؤتمر صحفي عن التدخل الأمريكي بالحرب في اليمن، قال السيناتور ساندرز إن إعلان الحرب يعود للكونغرس وفقاً للقانون، وأن التدخل حالياً يعتبر غير قانوني.
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