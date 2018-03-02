ديمستورا: “الأمم المتحدة لن تستسلم حتى يطبق القرار”

ديمستورا: “الأمم المتحدة لن تستسلم ”

الحرب السورية
آخر تحديث منذ ساعتين و50 دقيقة.
الأمم المتحدةسورياريف دمشقالنظام السوري
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قال ستفان دي مستورا، مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالأزمة السورية، إن الأمم المتحدة لن تستسلم حتى يطبّق قرار وقف إطلاق النار في سوريا.

الأمم المتحدةسورياريف دمشقالنظام السوري