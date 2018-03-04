نتنياهو هدف لـ5 تحقيقات فساد.. إليك كل ما يجب أن تعرفه

القدس (CNN)-- خضع بينيامين نتنياهو، للتحقيق "بتوخي الحرص" في "القضية 4000"، وفقاً لما ذكره مسؤول إسرائيلي ليصبح رئيس الوزراء الإسرائيلي مشتبهاص به في ثلاث تحقيقات بقضايا متعلّقة بالفساد.

وحققت السلطات مع نتنياهو في منزله بالقدس لخمس ساعات، صباح الجمعة، لتصبح هذه المرة الثامنة التي يخضع فيها للاستجواب في تحقيقات خاصة له ولدائرة معارفه.

وقال مسؤول إسرائيلي لـ CNN إن نتنياهو خضع للاستجواب "بتوخي الحرص"، وهي العبارة المستخدمة لاستجواب شخص يشبه بارتكابه جريمة، وبتحذير بأن أي أمر قد يصرّح به ذلك الشخص أو حتى امتناعه عن الكلام، قد يستخدم ضده في إجراءات المحكمة.

كما حققت الشرطة مع زوجة نتنياهو، سارة، بموقع آخر، وخضعت هي أيضاً للاستجواب "بتوخي الحرص" بالقضية "4000"، وفقاً لما ذكره المسؤول، كما أكد محامي سارة هذه التفاصيل في حوار مع "رويترز".