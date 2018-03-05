فيلم لبناني بين الأوسكار والانتقادات.. هذه القصة وراءه 

فيلم لبناني بين النقد والأوسكار .. هذه قصته

من الشرق
آخر تحديث منذ ساعتين و28 دقيقة.
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 رُشح لأوسكار وأثار الجدل.. يروي الفيلم اللبناني قصة إهانات لفظية عنصرية بين فلسطيني ولبناني وتحولها إلى مواجهات طائفية ضخمة.

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