فيلم لبناني بين الأوسكار والانتقادات.. هذه القصة وراءه
فيلم لبناني بين النقد والأوسكار .. هذه قصته
من الشرق
آخر تحديث منذ ساعتين و28 دقيقة.
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رُشح لأوسكار وأثار الجدل.. يروي الفيلم اللبناني قصة إهانات لفظية عنصرية بين فلسطيني ولبناني وتحولها إلى مواجهات طائفية ضخمة.
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