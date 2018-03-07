متحدث باسم حكومة بريطانيا لـCNN: زيارة محمد بن سلمان إعادة تدشين للعلاقات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف إدوين سموأل، المتحدث الرسمي باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى بريطانيا بأنها زيارة تاريخية، معتبرا أنها إعادة تدشين للعلاقات بين البلدين.

وقال سموأل، في مقابلة مع CNN بالعربية، إن الأمير محمد بن سلمان أدخل الكثير من الإصلاحات على المملكة خلال الشهور القليلة الماضية، مؤكدا أن الحكومة البريطانية تدعم التحديث وتريد تكوين شراكة مع السعودية للمساعدة في التحديث.