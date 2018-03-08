هكذا كانت رحلة المرأة السعودية بقيادة السيارة

(CNN) -- تعد السعودية المكان الوحيد على الأرض، الذي لا يمكن للنساء فيه قيادة سيارة. لكن في يونيو، سيكون كل ذلك جزءاً من التاريخ، حيث ستنطلق النساء إلى الشارع.