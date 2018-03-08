هكذا كانت رحلة المرأة السعودية بقيادة السيارة

هكذا كانت رحلة المرأة السعودية بقيادة السيارة

يوم المرأة العالمي
آخر تحديث منذ ساعتين و8 دقائق.
المملكة العربية السعوديةالمرأة السعوديةقيادة المرأة في السعوديةيوم المرأة العالميمن قلب الشرق الأوسط
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رحلة المرأة السعودية بقيادة السيارة... نزاع طويل، وانتصار للتغيير وحق الاختيار.

(CNN) -- تعد السعودية المكان الوحيد على الأرض، الذي لا يمكن للنساء فيه قيادة سيارة. لكن في يونيو، سيكون كل ذلك جزءاً من التاريخ، حيث ستنطلق النساء إلى الشارع.

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