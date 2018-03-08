(CNN) -- تعد السعودية المكان الوحيد على الأرض، الذي لا يمكن للنساء فيه قيادة سيارة. لكن في يونيو، سيكون كل ذلك جزءاً من التاريخ، حيث ستنطلق النساء إلى الشارع.
هكذا كانت رحلة المرأة السعودية بقيادة السيارة
هكذا كانت رحلة المرأة السعودية بقيادة السيارة
يوم المرأة العالمي
آخر تحديث منذ ساعتين و8 دقائق.
2:36
رحلة المرأة السعودية بقيادة السيارة... نزاع طويل، وانتصار للتغيير وحق الاختيار.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.