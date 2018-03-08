المرأة السعودية: من امرأة بلا صوت إلى "سوبر وومان"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قبل عام من اليوم، لم يكن وضع المرأة السعودية مثل ما هو عليه اليوم.. إذ شهدت النساء السعوديات إنجازات وتغيّرات كثيرة خلال العام الماضي، ما جعل العالم بأكمله يصفق لها ويهنئها على ما تمكنت من تحقيقه حتى الآن.

من السماح لها بقيادة السيارة إلى حضور مباريات القدم في الملاعب العامة، وتأدية أدوار التمثيل على خشبة المسرح، والمشاركة في الأحداث الرياضية الدولية، والترشح للمناصب الحكومية والقيادية، سطع نجم المرأة السعودية عالياً، لتبدأ رحلة جديدة في المملكة العربية السعودية.

تعرّفوا إلى رحلة المرأة السعودية في اجتياز الصعوبات والتحديات، في الفيديوجرافيك أعلاه:

