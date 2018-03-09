قصف عنيف على دوما بعد دخول قافلة مساعدات إنسانية

قصف عنيف على دوما بعد دخول قافلة مساعدات

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات.
الأمم المتحدةالحرب السوريةروسياريف دمشقسوريا
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تعرضت مدينة دوما بالغوطة الشرقية في سوريا، الجمعة، إلى غارات جوية مكثفة وقصف عنيف بالمدفعية، وذلك بعد دخول قافلة مساعدات إنسانية تضم 13 شاحنة إلى المدينة، وفقا لما أكده شهود عيان لشبكتنا. وحذرت الأمم المتحدة من أن قافلة المساعدات الإنسانية معرضة للخطر جراء تجدد القصف رغم ضمانات قدمتها الأطراف المعنية وبينها روسيا.

الأمم المتحدةالحرب السوريةروسياريف دمشقسوريا