داخل حرم جامعة "عفت" للإناث بمدينة جدة تلقت عدد من الشابات دروساً عملية لتعلم قيادة السيارة.
شاهد.. سعوديات يتدربن على قيادة السيارة داخل حرم جامعة في جدة
سعوديات يتدربن على القيادة في جامعة بجدة
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و36 دقيقة.
1:07
نظمت الجامعة تدريباً للطالبات لتعلم أساسيات قيادة السيارة.
داخل حرم جامعة "عفت" للإناث بمدينة جدة تلقت عدد من الشابات دروساً عملية لتعلم قيادة السيارة.
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