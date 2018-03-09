شاهد.. سعوديات يتدربن على قيادة السيارة داخل حرم جامعة في جدة

سعوديات يتدربن على القيادة في جامعة بجدة

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و36 دقيقة.
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نظمت الجامعة تدريباً للطالبات لتعلم أساسيات قيادة السيارة.

داخل حرم جامعة "عفت" للإناث بمدينة جدة تلقت عدد من الشابات دروساً عملية لتعلم قيادة السيارة.
 

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