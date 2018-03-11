الخوذ البيضاء: مقتل 20 مدنياً بسبب القصف في دوما

(CNN)-- تعرضت مدينة دوما بالغوطة الشرقية في سوريا، السبت، إلى غارات جوية نفذها النظام السوري وقتل فيها 20 شخصاً و4 أطفال. وغرد الدفاع المدني السوري المعروف بـ "الخوذ البيضاء" على "تويتر" أن الضحايا سقطوا من 75 غارة جوية من طائرات هليكوبتر وأكثر من 200 صاروخ أطلقوا على دوما.

من جانبها، زعمت وكالة الأنباء السورية الحكومية "سانا" أن ما وصفها بـ "مجموعات جبهة النصرة" التابعة لتنظيم القاعدة، "قامت بمنع المدنيين من الخروج من المخيم الواقع في المخيم الإنساني، واحتجاز المدنيين رهائن واستخدامهم كدروع بشرية."

وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن ألف شخص قتلوا في الغوطة الشرقية خلال الأسبوعين الأولين من هجوم النظام السوري الذي بدأ في 18 فبراير/ شباط، وأصيب نحو 5 آلاف آخرين. بينما أكد أطباء ونشطاء في الغوطة الشرقية أن المنطقة شهدت قصفا عنيفا وغارات مكثفة أعاقت الطواقم الطبية عن مساعدة المصابين.

يذكر أن الأمم المتحدة حذرت من أن قافلة المساعدات الإنسانية معرضة للخطر جراء تجدد القصف رغم ضمانات قدمتها الأطراف المعنية وبينها روسيا.