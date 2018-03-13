ودعت العزوبية والحياة معاً.. إليكم تفاصيل الحادث

ودعت العزوبية والحياة معا.. هذه تفاصيل الحادث

الشرق الأوسط
آخر تحديث الثلاثاء, 13 مارس/آذار 2018; 01:53 (GMT +0400).
إيرانتركياالإمارات العربية المتحدةطائراتحوادث
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قُتلت وريثة تركية لرجل أعمال شهير بعد سقوط طائرتها في إيران وذلك خلال عودتها من حفلة وداع العزوبية مع صديقاتها.

إيرانتركياالإمارات العربية المتحدةطائراتحوادثحوادث الطيران