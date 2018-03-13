ودعت العزوبية والحياة معاً.. إليكم تفاصيل الحادث
ودعت العزوبية والحياة معا.. هذه تفاصيل الحادث
الشرق الأوسط
آخر تحديث الثلاثاء, 13 مارس/آذار 2018; 01:53 (GMT +0400).
0:51
قُتلت وريثة تركية لرجل أعمال شهير بعد سقوط طائرتها في إيران وذلك خلال عودتها من حفلة وداع العزوبية مع صديقاتها.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.