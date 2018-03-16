عبدالله المعلمي: هجمات إيران الإلكترونية جزء من إرهابها
المعلمي: هجمات إيران الالكترونية ضمن إرهابها
الشرق الأوسط
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قال عبدالله المعلمي، ممثل المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة، إن إيران تهاجم المملكة إلكترونياً منذ سنين وإن ذلك جزء من إرهابها.
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