بالفيديو.. جيل مفقود في سوريا
بالفيديو.. جيل مفقود في سوريا
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ41 دقيقة.
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قام مراسل شبكتنا بن ويدمان بالتحدث إلى عائلة من اللاجئين السوريين هربت إلى لبنان منذ خمس سنوات، وكيف تنظر العائلة إلى حرب سوريا التي مضى عليها سبع سنوات من خلال رؤية ابنها البالغ من العمر 7 سنوات وولد قبل شهر من بدء الثورة.
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