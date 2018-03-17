دي مستورا يصف حال الغوطة الشرقية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي مستورا، إن المسؤولين عن المساعدات الإنسانية في الغوطة الشرقية سردوا قصصاً عن "وجوه جائعة ويأس في كافة أرجاء المكان،" مضيفاً بأن الناس يجلسون "على حافة الإنهيار."

وأضاف ديمستورا: "إن زملاءنا في مجال المساعدات الإنسانية ممن دخلوا إلى هذه المنطقة تحدثوا عن رؤيتهم للجوع والألم والفقر والوجوه الجائعة واليأس في كافة أرجاء المكان، وحتى بالنسبة للخبراء مثل زملائي في مجال المساعدات الإنسانية فإنه وضع لا يمكن تحمّله حيث يجلس الناس حرفياً على حافة الإنهيار، وهذا فقط على بعد بضعة كيلومترات بمسافة تفصل 20 دقيقة بالسيارة من دمشق."

"نحن نحث كافة الأطراف بضرورة تنفيذ عمليات الإخلاء الجارية بأعلى معايير الحماية وتحت القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وسواء أراد المدنيّون البقاء أو المغادرة، يجب حمايتهم من الهجمات وتوفير الأساسيات الضرورية للبقاء على قيد الحياة، يجب أن يكونوا بأمان ويجب أن تجرى عمليات إخلاء آمنة وتطوعية لموقع من اختيارهم."