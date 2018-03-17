شاهد.. مقتل جنديين إسرائيليين في هجوم بسيارة في الضفة الغربية

مقتل جنديين إسرائيليين في هجوم بالضفة الغربية

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و46 دقيقة.
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وقع الهجوم الساعة 4:15 مساءً، على مقربة من مستوطنة ريحان التي تبعد نحو 25 كيلومتراً غربي جنين.

(CNN)-- لقي جنديان إسرائيليان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون فى هجوم بسيارة بعد ظهر الجمعة فى شمالي الضفة الغربية، وفقاً لما ذكره الجيش الإسرائيلي وخدمات الطوارئ.

إسرائيلالجيش الإسرائيليحوادث