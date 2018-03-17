(CNN)-- لقي جنديان إسرائيليان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون فى هجوم بسيارة بعد ظهر الجمعة فى شمالي الضفة الغربية، وفقاً لما ذكره الجيش الإسرائيلي وخدمات الطوارئ.
شاهد.. مقتل جنديين إسرائيليين في هجوم بسيارة في الضفة الغربية
مقتل جنديين إسرائيليين في هجوم بالضفة الغربية
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و46 دقيقة.
0:48
وقع الهجوم الساعة 4:15 مساءً، على مقربة من مستوطنة ريحان التي تبعد نحو 25 كيلومتراً غربي جنين.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.