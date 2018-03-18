من دبي.. يوتيوب تطلق أول مساحة إبداعية لها في المنطقة العربية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت يوتيوب الأحد افتتاح أول مساحة إبداعية لها في المنطقة العربية، وذلك لتلبية الاحتياجات المتزايدة من صناع المحتوى في مجالات التدريب والتصوير والمونتاج وغيرها، وتصل مساحتها إلى ستة آلاف قدم مربع، وهي مجهزة باستوديوهين وغرف للإنتاج والمونتاج، إضافة إلى مخزن لمعدات التصوير، وغرفة للتحكم بالبث المباشر.