قوات تركيا تدخل عفرين.. والمآسي ما زالت مستمرة

قوات تركيا تدخل عفرين

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ27 دقيقة.
الأكرادالجيش التركيالحرب السوريةتركياسوريا
2:21

مع إعلان تركيا، الأحد، دخول قواتها إلى مركز منطقة عفرين السورية، ما زالت القصص المأساوية تخرج من قلب عفرين بين مستشفى يتعرض للقصف وأم مفطور قلبها على رضيعها وعلاج غير متوفر وطوابير من أجل لقمة العيش أو تشييع القتلى.

الأكرادالجيش التركيالحرب السوريةتركياسوريا