شاهد.. الأسد يقود سيارته من دمشق للغوطة

شاهد.. الأسد يقود سيارته من دمشق للغوطة

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة ودقيقة.
سورياالحرب السوريةبشار الأسدالنظام السوريدمشق
3:47

تم تصوير الرئيس السوري بشار الأسد وهو يقود سيارته من دمشق إلى الغوطة الشرقية يوم الأحد، كما شوهد على مقاطع فيديو تم نشرها على حساب الرئاسة الرسمي في موقع يوتيوب.

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