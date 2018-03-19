شاهد.. الأسد يقود سيارته من دمشق للغوطة
شاهد.. الأسد يقود سيارته من دمشق للغوطة
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة ودقيقة.
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تم تصوير الرئيس السوري بشار الأسد وهو يقود سيارته من دمشق إلى الغوطة الشرقية يوم الأحد، كما شوهد على مقاطع فيديو تم نشرها على حساب الرئاسة الرسمي في موقع يوتيوب.
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