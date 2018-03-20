شاهد.. نازحون من الغوطة الشرقية يجدون الأمان في دمشق

نازحون من الغوطة الشرقية يجدون الأمان في دمشق

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و18 دقيقة.
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بإمكان الآلاف من سكان الغوطة الشرقية أخيراً الهروب من الصراع في المناطق التي كانوا فيها.

(CNN)— أكثر من 30 ألف سوري فروا بسبب الصراع الذي تشهده الغوطة الشرقية، وهم يحتمون حالياً في أربعة مراكز للاجئين في ريف دمشق بسوريا. وتتوقع منظمات الإغاثة قدوم الآلاف غيرهم في الأيام القادمة.