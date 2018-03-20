شاهد.. نازحون من الغوطة الشرقية يجدون الأمان في دمشق

(CNN)— أكثر من 30 ألف سوري فروا بسبب الصراع الذي تشهده الغوطة الشرقية، وهم يحتمون حالياً في أربعة مراكز للاجئين في ريف دمشق بسوريا. وتتوقع منظمات الإغاثة قدوم الآلاف غيرهم في الأيام القادمة.