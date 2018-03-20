الأمير خالد بن سلمان لـ CNN: إيران تود خلق حزب الله آخر في اليمن

2:25

شدّد السفير الأمريكي بالعاصمة الامريكية واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، في مقابلة حصرية عبر شبكتنا، الإثنين، على "الدمار الشامل" الذي تجسده إيران، مشيراً إلى أنها تود "خلق حزب الله آخر" في اليمن.