الأمير خالد بن سلمان لـ CNN: إيران تود خلق حزب الله آخر في اليمن

خالد بن سلمان: إيران تود خلق حزب الله باليمن

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ44 دقيقة.
إيرانالأزمة اليمنيةالاتفاق النووي الإيرانيالمملكة العربية السعوديةاليمن
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شدّد السفير الأمريكي بالعاصمة الامريكية واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، في مقابلة حصرية عبر شبكتنا، الإثنين، على "الدمار الشامل" الذي تجسده إيران، مشيراً إلى أنها تود "خلق حزب الله آخر" في اليمن.

إيرانالأزمة اليمنيةالاتفاق النووي الإيرانيالمملكة العربية السعوديةاليمن