ترامب لمحمد بن سلمان: والدك اتخذ قرارا حكيما جدا.. وأفتقده 

ترامب: الملك سلمان اتخذ قرارا حكيما.. وأفتقده

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و46 دقيقة.
المملكة العربية السعوديةالجيش السعوديالأمير محمد بن سلماندونالد ترامب
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وأشاد ترامب بقرار الملك سلمان تعيين نجله وليا للعهد.

(CNN)-- خلال مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، لولي العهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، أعلن ترامب أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز سيزور الولايات المتحدة قريبا، دون أن يحدد موعد الزيارة.

وأشاد ترامب بقرار الملك سلمان تعيين نجله وليا للعهد.

المملكة العربية السعوديةالجيش السعوديالأمير محمد بن سلماندونالد ترامب