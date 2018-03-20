ترامب لمحمد بن سلمان: والدك اتخذ قرارا حكيما جدا.. وأفتقده 

(CNN)-- خلال مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، لولي العهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، أعلن ترامب أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز سيزور الولايات المتحدة قريبا، دون أن يحدد موعد الزيارة.

وأشاد ترامب بقرار الملك سلمان تعيين نجله وليا للعهد.