ترامب عن محمد بن سلمان: أصبحنا صديقين جيدين خلال فترة قصيرة جداً

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، إن "السعودية لطالما كانت صديقاً عظيماً ومستثمراً كبيراً في الولايات المتحدة".
وأضاف ترامب خلال استقباله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في البيت الأبيض، أن " الاستثمارات السعودية في بلاده ستخلق العديد من الوظائف”، مشيدا بالصداقة الكبيرة التي تربطه مع ولي العهد السعودي.
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