ترامب عن محمد بن سلمان: أصبحنا صديقين جيدين خلال فترة قصيرة جداً

ترامب يشيد بمحمد بن سلمان واستثمارات السعودية

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ45 دقيقة.
أمريكاالأمير محمد بن سلمانالجيش الأمريكيالجيش السعوديالمملكة العربية السعودية
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أضاف ترامب خلال استقباله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في البيت الأبيض، أن " الاستثمارات السعودية في بلاده ستخلق العديد من الوظائف”

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، إن "السعودية لطالما كانت صديقاً عظيماً ومستثمراً كبيراً في الولايات المتحدة".

وأضاف ترامب خلال استقباله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في البيت الأبيض، أن " الاستثمارات السعودية في بلاده ستخلق العديد من الوظائف”، مشيدا بالصداقة الكبيرة التي تربطه مع ولي العهد السعودي.

أمريكاالأمير محمد بن سلمانالجيش الأمريكيالجيش السعوديالمملكة العربية السعوديةدونالد ترامب