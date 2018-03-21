إسرائيل تعترف بقصف "مفاعل نووي سوري" عام 2007
إسرائيل تعترف بقصف "مفاعل نووي سوري" عام 2007
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ59 دقيقة.
2:54
انتشار هذا الفيديو يأتي في وقت تشن فيه إسرائيل حملة ضغط علنية على إيران واتفاقها النووي. وبما أن إيران متورطة في الحرب السورية المجاورة لإسرائيل، تزيد الدولة من تأثيرها ووجودها في سوريا.. في هذا الوقت، تحاول إسرائيل إبعاد إيران عن حدودها قدر الإمكان.
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