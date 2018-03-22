واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الخميس، خلال لقاء مع وزير الدفاع الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، في مقر البنتاغون، بواشنطن، أن العلاقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة تاريخية وقديمة جدا وسوف تستمر طويلا، معتبرا أن البلدين تتشاركان المخاطر والمصالح وتواجهان الكثير من التحديات.
محمد بن سلمان لوزير الدفاع الأمريكي: نتشارك المخاطر والمصالح أيضا
محمد بن سلمان لماتيس: نتشارك المخاطر والمصالح
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ36 دقيقة.
0:57
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال لقاء مع وزير الدفاع الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.