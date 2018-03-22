محمد بن سلمان لوزير الدفاع الأمريكي: نتشارك المخاطر والمصالح أيضا

محمد بن سلمان لماتيس: نتشارك المخاطر والمصالح

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ36 دقيقة.
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ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال لقاء مع وزير الدفاع الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس.

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الخميس، خلال لقاء مع وزير الدفاع الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، في مقر البنتاغون، بواشنطن، أن العلاقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة تاريخية وقديمة جدا وسوف تستمر طويلا، معتبرا أن البلدين تتشاركان المخاطر والمصالح وتواجهان الكثير من التحديات.

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