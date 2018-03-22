واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، الخميس، خلال استقباله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مقر البنتاغون، أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية سوف تواصلان العمل مع من أجل تحقيق الوحدة والاستقرار والأمن للمنطقة، ومحاربة المنظمات الإرهابية، وردع أنشطة إيران التي وصفها بـ"العدوانية".
ماتيس لمحمد بن سلمان: سنواصل العمل معا لمحاربة الإرهاب وردع إيران
ماتيس لمحمد بن سلمان: سنواصل العمل لردع إيران
الشرق الأوسط
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وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، خلال استقباله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
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