شاهد.. بدء عمليات إخلاء الغوطة الشرقية

شاهد.. بدء عمليات إخلاء الغوطة الشرقية

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ38 دقيقة.
المعارضة السوريةدمشقريف دمشقسوريا
1:00

يأتي ذلك بعد التوصل لاتفاق بين حركة أحرار الشام والنظام السوري بحسب ما أعلنه التلفزيون السوري الحكومي والمعارضة السورية.

(CNN)-- بدأت عمليات إخلاء مقاتلي المعارضة وعائلاتهم من منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة من قبل قوات النظام السوري.
 

المعارضة السوريةدمشقريف دمشقسوريا