(CNN)-- بدأت عمليات إخلاء مقاتلي المعارضة وعائلاتهم من منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة من قبل قوات النظام السوري.
شاهد.. بدء عمليات إخلاء الغوطة الشرقية
شاهد.. بدء عمليات إخلاء الغوطة الشرقية
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ38 دقيقة.
1:00
يأتي ذلك بعد التوصل لاتفاق بين حركة أحرار الشام والنظام السوري بحسب ما أعلنه التلفزيون السوري الحكومي والمعارضة السورية.
(CNN)-- بدأت عمليات إخلاء مقاتلي المعارضة وعائلاتهم من منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة من قبل قوات النظام السوري.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.