(CNN)-- بدأ مقاتلو المعارضة السورية مع عائلاتهم يوم الخميس عملية إجلاء مدينة حرستا في الغوطة الشرقية، بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية.
الغوطة الشرقية.. تواصل إجلاء المقاتلين والمدنيين من حرستا
الغوطة الشرقية..تواصل عمليات الإخلاء من حرستا
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و52 دقيقة.
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قبل بدء عملية الإجلاء، تم تبادل 13 أسيراً بين القوات السورية ومقاتلي المعارضة.
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