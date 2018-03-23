الغوطة الشرقية.. تواصل إجلاء المقاتلين والمدنيين من حرستا

الغوطة الشرقية..تواصل عمليات الإخلاء من حرستا

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و52 دقيقة.
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قبل بدء عملية الإجلاء، تم تبادل 13 أسيراً بين القوات السورية ومقاتلي المعارضة.

(CNN)-- بدأ مقاتلو المعارضة السورية مع عائلاتهم يوم الخميس عملية إجلاء مدينة حرستا في الغوطة الشرقية، بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية.

ريف دمشقدمشقسورياالعنف بسورياالمعارضة السورية