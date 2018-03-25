الانتخابات الرئاسية المصرية.. لا منافسة أو خيارات

(CNN) -- الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال في مقابلة إنه تمنى وجود مرشحين أكثر لانتخابات الرئاسة المصرية، حتى يختار الناس من يريدون، لكنهم لم يكونوا جاهزين بعد، وليس هناك عار في ذلك.