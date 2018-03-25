(CNN) -- الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال في مقابلة إنه تمنى وجود مرشحين أكثر لانتخابات الرئاسة المصرية، حتى يختار الناس من يريدون، لكنهم لم يكونوا جاهزين بعد، وليس هناك عار في ذلك.
الانتخابات الرئاسية المصرية.. لا منافسة أو خيارات
الانتخابات الرئاسية المصرية.. لا منافسة
مصر
آخر تحديث منذ ساعتين و23 دقيقة.
2:35
شيء مفقود بين الافتات الخاصة بالانتخابات المصرية في شوارع القاهرة.. وهي المعارضة.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.