الانتخابات الرئاسية المصرية.. لا منافسة أو خيارات

الانتخابات الرئاسية المصرية.. لا منافسة

مصر
آخر تحديث منذ ساعتين و23 دقيقة.
مصرالرئاسة المصريةالانتخابات الرئاسية المصريةعبدالفتاح السيسيأحمد شفيق
2:35

شيء مفقود بين الافتات الخاصة بالانتخابات المصرية في شوارع القاهرة.. وهي المعارضة.

(CNN) -- الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال في مقابلة إنه تمنى وجود مرشحين أكثر لانتخابات الرئاسة المصرية، حتى يختار الناس من يريدون، لكنهم لم يكونوا جاهزين بعد، وليس هناك عار في ذلك.

مصرالرئاسة المصريةالانتخابات الرئاسية المصريةعبدالفتاح السيسيأحمد شفيقسامي عنان