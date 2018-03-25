شاهد.. النظام السوري يقترب من الغوطة الشرقية

(CNN)-- تستمر القوات الموالية للنظام السوري بالتقدم باتجاه منطقة الغوطة الشرقية بالقرب من دمشق، حيث أنها أقرب من أي وقت مضى لتأمين ضواحي العاصمة. ويظهر في الفيديو الدمار الذي لحق بمنطقة عين ترما، التي تمكن النظام من استعادة السيطرة عليها. كما يظهر في الفيديو الدمار الذي لحق بالمباني جراء المعارك التي شهدتها المنطقة.