شاهد.. “احتفالات وأغاني” عند محطات التصويت للرئاسة في مصر

احتفالات عند محطات التصويت للرئاسة في مصر

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و28 دقيقة.
الانتخابات الرئاسية المصريةالانتخابات المصريةالرئاسة المصريةمصرعبدالفتاح السيسي
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صور الرئيس السيسي معلقة في كل مكان هنا في حي الجمالية بالقاهرة، حتى أنها معلقة فوق محطة التصويت. ولذلك يصف الكثير من المراقبون هذه الانتخابات بالـ”هزلية”، هم يقولون إن الفريق المعارض لم تكن لديه أي فرصة، وأن هذا يبدو كاستفتاء شعبي على الرئيس الحالي أكثر من كونها انتخابات. 

الانتخابات الرئاسية المصريةالانتخابات المصريةالرئاسة المصريةمصرعبدالفتاح السيسي