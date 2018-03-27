شاهد.. “احتفالات وأغاني” عند محطات التصويت للرئاسة في مصر

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صور الرئيس السيسي معلقة في كل مكان هنا في حي الجمالية بالقاهرة، حتى أنها معلقة فوق محطة التصويت. ولذلك يصف الكثير من المراقبون هذه الانتخابات بالـ”هزلية”، هم يقولون إن الفريق المعارض لم تكن لديه أي فرصة، وأن هذا يبدو كاستفتاء شعبي على الرئيس الحالي أكثر من كونها انتخابات.